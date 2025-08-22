Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de agosto de 2025 às 17:50

"Ele não é um tipo inteligente":Trump reage às buscas ao seu ex-consultor de segurança nacional

Donald Trump afirmou não ter qualquer envolvimento nas rusgas à casa e ao escritório de John Bolton, mas aproveitou para criticar o antigo conselheiro de segurança nacional.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)