10 de fevereiro de 2026 às 20:15

Homem cai à água em zona inundada pelo rio em Estarreja. Esteve agarrado uma hora a uma árvore antes de ser resgatado

Os Bombeiros de Estarreja resgataram esta terça-feira um homem, com cerca de 30 anos, que caiu à água numa zona inundada pelo rio Antuã, em circunstâncias ainda por explicar.

