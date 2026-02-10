Sábado – Pense por si

10 de fevereiro de 2026 às 16:33

Proteção Civil alerta para precipitação intensa e risco de inundações em todo o País

A Proteção Civil veio alertar para o risco de inundações em todo o País,, num balanço feito esta terça-feira no âmbito do mau tempo que continua a assolar o território. "A maior preocupação é a precipitação intensa", referiu o Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre.

