10 de fevereiro de 2026 às 15:30

O momento em que bombeiro resgata idosa que tinha de ser retirada de casa devido ao mau tempo na Maia

Mulher, de 87 anos, não conseguia sair sozinha da habitação.

