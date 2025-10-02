Sábado – Pense por si

02 de outubro de 2025 às 22:13

Rui Costa "Ríos foi aprovado pela equipa técnica, pelo diretor desportivo e pelo scouting. Não temo que seja um 'flop'"

Rui Costa, presidente do Benfica, explica contratação de Richard Ríos e garante que foi um jogador aprovado por toda a estrutura do Benfica. Declarações em entrevista exclusiva ao Now.

