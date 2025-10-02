Sábado – Pense por si

02 de outubro de 2025 às 21:54

Rui Costa diz estar “bastante confiante” para jogo com FC Porto

“Não foram semanas fáceis, as que antecederam o jogo. Ainda assim, por aquilo que tenho visto dos trabalhos e da prestação e evolução da equipa, estou bastante confiante para o jogo de domingo”, afirmou o presidente do Benfica.

