15 de fevereiro de 2026 às 14:05

Futebol é motivo de alegria em plena Faixa de Gaza devastada pela guerra

Em plena Faixa de Gaza, onde o conflito Israel-Hamas continua a deixar marcas profundas, a população residente reúne-se num campo de futebol para jogar e celebrar o desporto. Apesar da devastação à sua volta, a paixão pelo “jogo bonito” oferece um momento de união, alegria e normalidade no meio das adversidades.

