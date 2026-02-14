Sábado – Pense por si

14 de fevereiro de 2026 às 14:25

Rui Borges garante que nem olha para o retrovisor: "Estou em segundo e quero ser primeiro"

Rui Borges assegurou, em conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Famalicão (domingo, 20h30), que não olha para a pontuação do Benfica, já que o objetivo principal passa por conquistar novamente a Liga Betclic e conseguir o 'tri' para os leões.

