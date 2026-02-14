Sábado – Pense por si

14 de fevereiro de 2026 às 14:10

Rui Borges: "11 jogadores a defender a sua área? Penso que o míster Farioli se referia ao FC Porto..."

Na antevisão ao jogo do Sporitng com o Famalicão (amanhã, 20h30), Rui Borges voltou ao clássico da última jornada, avaliando a estratégia das duas equipas.

