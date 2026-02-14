Sábado – Pense por si

14 de fevereiro de 2026 às 14:23

Drone russo mata idosa em Odessa dias antes de novas negociações de paz

Forças ucranianas relatam que um ataque com drones na cidade de Odessa causou a morte de uma mulher idosa. Na próxima semana, acontece um novo encontro trilateral, entre os EUA, Rússia e Ucrania, em Genebra, na Suíça.

