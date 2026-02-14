Sábado – Pense por si

14 de fevereiro de 2026

IA ajuda piscinas australianas a identificar nadadores em perigo

Em várias piscinas da Austrália, sistemas de inteligência artificial estão a ser utilizados para monitorizar nadadores e identificar sinais de afogamento em tempo real. A tecnologia deteta movimentos e posturas suspeitas na água, alerta mais rapidamente os nadadores-salvadores do que métodos tradicionais, contribuindo para uma resposta mais eficaz em caso de emergência.

