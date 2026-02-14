Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de fevereiro de 2026 às 14:00

Quer encontrar o amor? Venha a Lisboa e tente a sorte com a ajuda de um santo

Lisboa lançou uma campanha convidando os visitantes da capital portuguesa a experimentar a sorte ao amor com a ajuda de Santo António, padroeiro dos namorados. A iniciativa turística promove locais associados à tradição e ao romance na capital do País, incentivando casais e solteiros a descobrir a cidade e as suas lendas amorosas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)