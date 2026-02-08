Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de fevereiro de 2026 às 15:21

Rui Borges e a preferência de Mourinho: "O nosso pensamento é apenas ganhar"

Na conferência de antevisão ao clássico de 2.ª feira com o FC Porto, Rui Borges respondeu a José Mourinho, que admitiu que preferia que o "1.º classificado perdesse". O treinador do Sporting desvalorizou a opinião do rival, garantindo que o seu pensamento está apenas na vitória.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.