08 de fevereiro de 2026 às 15:25

Farioli e as palavras de Villas-Boas: "Se as lermos soam de uma forma, se as ouvirmos..."

Confrontado com as palavras de André Villas-Boas, que considerou o Sporting em melhor momento, Francesco Farioli considerou que o presidente do FC Porto falava da realidade dos dois clubes.

