08 de fevereiro de 2026 às 15:22

Rui Borges alivia pressão do Clássico: "É muito importante, mas não é decisivo"

Na conferência de antevisão ao clássico de 2.ª feira, frente ao FC Porto, Rui Borges optou por aliviar a pressão para a equipa. O treinador do Sporting considera que o jogo é muito importante para as contas do título, mas não vai decidir o campeão.

