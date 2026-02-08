Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de fevereiro de 2026 às 15:27

Farioli: "Temos uma grande responsabilidade de deixar o Dragão a ferver no momento certo"

Na antevisão ao jogo com o Sporting, Francesco Farioli prometeu um FC Porto "com atitude, com um grande espírito, com o desejo" de dominar o jogo de princípio a fim.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30