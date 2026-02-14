Sábado – Pense por si

14 de fevereiro de 2026 às 10:12

"Responsabilidade é do primeiro-ministro": Carneiro promete avaliar falhas na gestão da crise do mau tempo

José Luís Carneiro referiu que irá fazer uma avaliação do que correu mal e que irá comunicar com Luís Montenegro diretamente.

