14 de fevereiro de 2026 às 08:46

Mourinho fala de dois penáltis por marcar: um "gigante" e outro "pelo menos grandalhão"

José Mourinho não poupou nas críticas à atuação do árbitro António Nobre no Santa Clara-Benfica (1-2), considerando que ficaram dois penáltis por marcar a favor dos encarnados.

