14 de fevereiro de 2026 às 08:44

Mourinho: "Há equipas grandes que tiveram a mesma sorte com o campo, mas mais sorte com o árbitro"

José Mourinho voltou a contestar o estado do relvado do Estádio de São Miguel, depois da vitória do Benfica sobre o Santa Clara, por 2-1, aproveitando para deixar uma bicada aos rivais, à boleia das arbitragens.

