Sábado – Pense por si

Vídeos
Para continuar a ler Já tem conta? Faça login
Registar Assine já Cancele quando quiser
04 de janeiro de 2026 às 11:07

Repórter SÁBADO na íntegra: Milhares de euros transferidos sem autorização de contas de clientes da Abanca

Centenas de milhares de euros foram transferidos sem qualquer autorização, de contas de clientes da Abanca, antigo Eurobic. Muitos dos lesados ficaram com a conta a zeros e não conseguem reaver as poupanças que perderam. O banco garante que não há falhas no sistema bancário e rejeita acusações de burla.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana