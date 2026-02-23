Sábado – Pense por si

23 de fevereiro de 2026 às 10:48

Repórter SÁBADO na íntegra. Mercenários russos querem matar portugueses que combateram na Ucrânia

Há 14 portugueses identificados como alvo. Um canal de propaganda russa divulga informação sensível e confidencial sobre esses militares. O Repórter SÁBADO sabe que este fenómeno está a ser monitorizado pelas secretas portuguesas.

