23 de fevereiro de 2026 às 07:47

Imagens de drone mostram estragos causados pelo incêndio em armazém de frutas em Óbidos

Deflagrou ao início da tarde de domingo um incêndio num armazém de frutas em Capeleira, concelho de Óbidos. Segundo apurou a CMTV existem cinco bombeiros que foram transportados para o hospital devido a inalação de fumo e exaustão. Dez pessoas terão de abandonar as suas casas na sequência do incêndio.

