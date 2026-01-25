Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de janeiro de 2026 às 11:28

Repórter SÁBADO: Advogado suspeito de arrombar casas vazias para as colocar no mercado e burlar inquilinos

Estão em causa moradias e apartamentos situados no empreendimento Palmela Village, no concelho de Palmela. Os proprietários são cidadãos estrangeiros, que passam largas temporadas fora de Portugal e que, muitas vezes, não chegam sequer a aperceber-se deste esquema fraudulento. É a investigação do Repórter Sábado deste domingo, a não perder, às 22h40, no NOW.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30