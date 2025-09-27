Sábado – Pense por si

27 de setembro de 2025 às 18:54

Reencenação histórica marca os 200 anos da ferrovia moderna no Reino Unido

Na cidade de Shildon, uma réplica percorreu os caminhos da antiga ferrovia Stockton & Darlington numa cerimónia simbólica que celebra os 200 anos da inauguração do primeiro serviço ferroviário público a vapor, em 1825.

