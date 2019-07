A carregar o vídeo ...

Lewis Hamilton pode ser o comandante do Mundial de pilotos de forma destacada, mas no campeonato das paragens mais rápidas nas boxes não há quem consiga bater a Red Bull. Depois de há duas semanas ter conseguido fazer a troca dos quatro pneus do carro de Pierre Gasly em 1,90 segundos, os de Milton Keynes voltaram a "voar", fazendo igual processo em 1,88 segundos. Num abrir e fechar de olhos... e já está!

Red Bull voltou a fazer história na F1: 1,88 segundos para trocar os quatro pneus











