Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de agosto de 2025 às 16:08

“Estamos a tentar travar para não chegar às casas”: Moradores protegem aldeia do Carvalhal das chamas

Popular afirma que fogo vai alastrar-se "rapidamente", porque não há meios no local.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente