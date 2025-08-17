Sábado – Pense por si

17 de agosto de 2025 às 14:19

Saiba qual é o ponto de situação dos incêndios neste momento em Portugal

Mais de 3200 bombeiros combatem principais fogos que lavram no País. Arganil e Sátão continuam a mobilizar mais meios.

