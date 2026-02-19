Sábado – Pense por si

Vídeos
19 de fevereiro de 2026

Quatro mortos em acidente com mais de 30 veículos nos EUA

Quatro pessoas morreram numa série de acidentes que envolveram mais de 30 veículos, no estado norte-americano do Colorado. As autoridades indicam que ventos fortes levantaram nuvens de poeira, criando condições de visibilidade quase nula e provocando múltiplas colisões em cadeia.

