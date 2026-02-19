Sábado – Pense por si

19 de fevereiro de 2026 às 07:41

Centenas de pessoas reúnem-se entre escombros na Faixa de Gaza para a primeira refeição do Ramadão  

Centenas de pessoas reuniram-se em Khan Younis, num território marcado por mais de dois anos de conflito, para um “iftar” comunitário, a refeição que quebra o jejum diário durante o mês do Ramadão.

