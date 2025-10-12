Sábado – Pense por si

"Quanto mais as pessoas conhecem os candidatos do Chega, menos votam neles", diz Bruno Gonçalves sobre projeções autárquicas

O eurodeputado socialista afirmou no NOW que os concelhos de Viseu, Aveiro, Coimbra e Braga "podem ditar o rumo nacional desta eleição". Além disso, afirmou que a primeira leitura da noite é que o Chega entrou com "grandes expectativas", mas acabou por "esbarrar na realidade".

