13 de outubro de 2025 às 01:43

A vitória do PSD nas grandes cidades, a “fénix renascida” do PS e a derrota do Chega nas Autárquicas

Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial adjunto, faz a análise aos resultados das eleições Autárquicas deste domingo.

