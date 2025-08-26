Sábado – Pense por si

26 de agosto de 2025 às 15:37

“Quando se queima a bandeira, incita-se a motins”: Trump propõe prisão para quem queimar bandeira dos EUA

O presidente dos EUA assinou uma ordem executiva que exige que o Departamento de Justiça investigue e processe quem queimar a bandeira norte-americana. Este ato tinha sido entendido pelo tribunal como ‘liberdade de expressão’, protegido pela Constituição.

