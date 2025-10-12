Sábado – Pense por si

12 de outubro de 2025 às 20:50

“PSD pode ter um bom resultado e conquistar importantes câmaras”: Armando Esteves Pereira comenta sondagens das autárquicas

Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial adjunto, comenta as sondagens à boca das urnas destas Autárquicas, destacando os bons resultados do PSD e sublinhando que o Chega não se deverá conseguir afirmar como alternativas nas grandes câmaras.

