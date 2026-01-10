Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de janeiro de 2026 às 14:00

Protestos contra ação do ICE continuam em Minneapolis

Milhares de pessoas voltaram às ruas, esta sexta-feira, em Minneapolis, no estado norte-americano do Minnesota, na sequência do tiroteio que matou Renee Good, baleada por um agente do ICE. Os manifestantes concentraram-se junto a instalações federais, exigindo o fim das operações de imigração na cidade.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente