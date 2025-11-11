Sábado – Pense por si

11 de novembro de 2025 às 14:20

Princesa Ana assinala Dia da Memória com visita ao quartel de Brisbane

A princesa Ana, do Reino Unido, assinalou o Dia da Memória, esta terça-feira, com uma visita ao quartel de Brisbane, na Austrália. O Dia da Memória assinala o fim da primeira Guerra Mundial.

