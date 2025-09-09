Sábado – Pense por si

09 de setembro de 2025 às 16:44

Primeiro-ministro do Nepal cede à pressão dos protestos violentos e demite-se

Sharma Oli apresentou a demissão, esta terça-feira, após os protestos violentos no país contra a proibição das plataformas de redes sociais e a corrupção no governo.

