27 de fevereiro de 2026 às 18:57

Primeiro-ministro assume que apoio à população afetada pelas tempestades é "rápido e ágil" mas com "controlo"

Montenegro afirmou que os serviços de Segurança Social estão capacitados para dar uma resposta "rápida para os pedidos de lay-off", bem como os pedidos de isenção de contribuições e de ajuda social.

