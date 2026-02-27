Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 18:25

Filme da Semana | A comédia como terapia para o divórcio

A comédia dramática ‘Ainda Funciona?’, já em exibição nos cinemas, conta como um homem descobre que a ‘stand-up comedy’ pode ser terapêutica para responder a um divórcio. Will Arnett e Laura Dern protagonizam. O ator Bradley Cooper é o realizador.

