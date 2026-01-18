Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 22:33

Presidenciais: Cotrim teve "das melhores campanhas" mas foi afetado pela "segunda-feira negra"

"Houve duas grandes surpresas na campanha eleitoral: a de António José Seguro e a de João Cotrim de Figueiredo. Digamos que as campanhas dos dois correram bem, com exceção de dois momentos. Felizmente para Seguro o momento que correu mal foi o princípio e infelizmente para Cotrim o momento que correu mal foi no fim", aponta Luís Paixão Martins, especialista em Comunicação.

