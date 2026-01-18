Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 23:33

Ventura mostra-se desiludido com reações de Cotrim e Montenegro

Em declarações à CMTV, o candidato presidencial André Ventura mostrou-se desiludido com a reação de Cotrim de Figueiredo aos resultados eleitorais e considerou ser "impossível" que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, fique "à margem" da campanha eleitoral da segunda volta que será protagonizada pelo líder do Chega e o socialista António José Seguro.

