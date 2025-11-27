Sábado – Pense por si

27 de novembro de 2025 às 20:32

Fizeram história e o futuro é deles: A análise à conquista de Portugal do Mundial sub-17

Portugal fez história ao ganhar o Mundial sub-17. Nesta análise, olhamos para o caminho da equipa e para o que esta conquista pode significar para o futebol português.

