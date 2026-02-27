Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 15:45

"Portugal é dos países mais firmes no apoio à UE", garante António Costa

O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu esta quinta-feira que Portugal é um dos países do bloco "mais firmes" no apoio à União Europeia (UE), facto assegurado pelo Eurobarómetro. Costa falou ainda num “enorme prazer e honra” em receber Marcelo Rebelo de Sousa em Bruxelas.

