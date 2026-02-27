Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 16:13

"Governou-se a pensar no dia a dia e não no futuro", diz Passos Coelho sobre governação de Costa

De acordo com o social-democrata, os portugueses deram um "sinal muito claro" de que queriam uma "mudança profunda" no País.

