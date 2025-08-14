Sábado – Pense por si

14 de agosto de 2025 às 07:53

Populares empenham-se no combate a incêndio em Espanha

Moradores de Ourense utilizam baldes de água e ramos para auxiliar bombeiros no combate às chamas que devastam a região. A comunhão entre cidadãos e equipas de emergência intensifica os esforços num dos incêndios mais graves deste verão.

