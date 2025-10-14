Sábado – Pense por si

14 de outubro de 2025 às 17:30

Avioneta embate contra veículo em autoestrada numa tentativa de aterragem em aeroporto nos EUA. Há dois mortos

Uma aeronave colidiu, esta segunda-feira, contra uma estrada de trânsito rápido de veículo no estado norte-americano de Massachusetts.

