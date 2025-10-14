Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de outubro de 2025 às 17:34

As imagens dos destroços provocados pela colisão entre comboios na Eslováquia

Pelo menos 91 pessoas ficaram feridas após dois comboios colidirem, esta segunda-feira, em Roznava, na Eslováquia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana