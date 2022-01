17:43

Polícias salvam criança que estava a sufocar na Argentina

Enquanto patrulhavam a zona de San Miguel na província de Buenos Aires, os agentes Maria Laura Pagani e Diego Carrizo Villegas viram uma mulher com uma criança que não respirava nos braços. Colocaram-nas no veículo e levaram-nas ao hospital. A criança recomeçou a respirar ainda no carro.