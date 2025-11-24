Sábado – Pense por si

24 de novembro de 2025 às 18:01

Polícias retiram homem de carro em chamas no Texas segundos antes de o veículo explodir

Dois polícias de Blue Mound, no estado norte-americano do Texas, resgataram um homem preso dentro de um carro em chamas. Os agentes partiram o vidro traseiro e puxaram a vítima para fora, segundos antes de o veículo ficar totalmente consumido pelo fogo.

