Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de janeiro de 2026 às 22:37

Autarca filipino alvo de ataque com lança-granadas em plena luz do dia

O veículo do presidente da câmara de Shariff Aguak, Akmad Ampatuan, foi atingido por um disparo de lança-granadas, este domingo, no sul das Filipinas. O autarca saiu ileso, mas dois elementos da sua equipa de segurança ficaram feridos no ataque.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h