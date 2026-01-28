Sábado – Pense por si

28 de janeiro de 2026 às 22:25

Foi assim que uma égua reagiu ao ver neve esta manhã em Espanha

A égua Idílica reagiu de forma eufórica ao ver a neve na manhã desta quarta-feira e divertiu-se no Centro de Seleção e Reprodução Animal da Comunidade de Madrid em Colmenar Viejo.

